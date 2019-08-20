 إحالة 739 موظفا بمنشآت صحية للتحقيق لعدم الانضباط خلال عيد الأضحى بالمنيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إحالة 739 موظفا بمنشآت صحية للتحقيق لعدم الانضباط خلال عيد الأضحى بالمنيا

محافظ المنيا اللواء قاسم حسين
محافظ المنيا اللواء قاسم حسين
ماهر عبد الصبور
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:07 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:07 م

قال اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة أحالت 739 موظفا ما بين أطباء وتمريض وإداريين من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية الحكومية، وذلك للإدارة العامة للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها بالمنشآت الصحية التابعة للمديرية، وذلك أثناء المرور لمتابعة انضباط العمل خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، في تصريحات أن إدارة التفتيش المالي والإداري بالمديرية والإدارات الصحية تابعت انضباط العمل بالمرافق الصحية التابعة للمديرية بنطاق المحافظة، وأسفر المرور عن إحالة (739) من العاملين بالمنظومة الصحية من أطباء وتمريض وإداريين للشئون القانونية.

وأضافت أن محافظ المنيا، وجه برفع درجة الاستعداد بكافة المنشآت الصحية بنطاق المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف المرور على المستشفيات و الوحدات الصحية ووحدات الرعاية الأولية والمراكز الطبية على مستوى مراكز المحافظة، للتأكد من انضباط العمل و حسن تقديم الخدمة الصحية للمواطنين.


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