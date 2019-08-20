البرازيل: مسلح يحتجز 18 راكبا داخل حافلة في مدينة ريو دي جانيرو

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أفادت قناة "الحرة" الأمريكية بأن مسلحا برازيليا احتجز 18 راكبا داخل حافلة في مدينة ريو دي جانيرو، التي تعد ثاني مدن البرازيل سكانا.

ولم تورد القناة مزيدا من التفاصيل في هذا الصدد.