الخارجية اليمنية: نرفض استمرار تقديم الدعم الإماراتي لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي

• اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية و«قوات الحزام الأمني» في محافظة أبين

أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لاستمرار تقديم الدعم الإماراتي المالي والعسكري لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

واعتبر نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي -في بيان نشر على حساب الوزارة بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"- أن المجلس الانتقالي خارج عن القانون والدولة في اليمن، مطالبا بإيقاف الدعم الإماراتي له بشكل فوري وكامل.

وقال الحضرمي إن ما تشهده محافظة أبين (جنوب) من تصعيد غير مبرر من قبل قوات المجلس الانتقالي المدعومة من قبل الإمارات أمر مرفوض وغير مقبول، مشيرا إلى أن ذلك التصعيد سيعمل على تقويض وإفشال جهود الوساطة، التي نقدرها كثيرا من قبل الأشقاء في السعودية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

ويأتي هذا البيان بعد اندلاع اشتباكات عنيفة صباح اليوم الثلاثاء، بين القوات الحكومية والانتقالي، في أبين، جراء محاصرة قوات الانتقالي لمعسكر الشرطة العسكرية الخاصة، واستحداث نقاط أمنية جديدة في مركز المدينة.

وكانت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي قد أحكمت سيطرتها على مدينة عدن الأسبوع الماضي، بعد معارك عنيفة استمرت لـ4 أيام مع قوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية.

وقال مصدر محلي مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية، إن اشتباكات عنيفة تدور بين قوات الشرطة العسكرية الخاصة، والحزام الأمني في مركز مدينة زنجبار عاصمة المحافظة، ويستخدم فيها الطرفان مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وبحسب المصدر، اندلعت الاشتباكات بعد ساعات من محاصرة قوات الحزام الأمني لمقار الشرطة ومعسكر قوات الأمن الخاصة في المدينة، "وبعد فشل وساطة قبلية دعت القوات الخاصة لتسليم معسكرها لقوات الحزام".

من جانبه، قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، عبر حسابه على موقع "تويتر": "في تطور خطير يهدف إلى تفجير الأوضاع وفي تحدٍ لدعوات الأشقاء في السعودية للتهدئة والحوار، الحزام الأمني التابع للمجلس الانتقالي، الانقلابي، يحاصر في هذه الأثناء معسكر قوات الأمن الخاصة في عاصمة محافظة أبين، ويطالب قوات الأمن بالاستسلام أو اقتحام المعسكر".