ضبط 12 ألف علبة سجائر مهربة من ماليزيا إلى سنغافورة

ضبطت السلطات في سنغافورة 12 ألفا و479 علبة سجائر مهربة من الجمارك، في أكبر عملية تهريب من نوعها خلال 5 سنوات في البلاد.

ونقلت صحيفة (ستريتس تايمز) السنغافورية، عن بيان لمصلحة الهجرة ونقاط التفتيش، أن ضباطها عثروا على الكمية المضبوطة مخبأة في كتل خرسانية في شاحنة عند نقطة تفتيش "تواس" الحدودية أمس الاثنين، واكتشفوا وجود السجائر أثناء عملية تفتيش إثر وصول سيارة الشحن المسجلة في ماليزيا، حيث تبين أنها تحمل شحنة من 16 كتلة خرسانية، ورصد الضباط عدم اتساق في الكتل الخرسانية حتى حفروا ثقوبا واكتشفوا السجائر المخبأة في الداخل.

وألقى القبض على السائق الماليزي، 25 عاما، على الفور وتم تسليمه إلى سلطات الجمارك في سنغافورة للمزيد من التحقيقات.