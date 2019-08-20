محافظ كفر الشيخ: تغذية لوحات كهربائية بدسوق وسيدي سالم بتكلفة 25 مليون جنيه

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه تم تغذية عدد من لوحات الكهرباء بدسوق وسيدى سالم، بتكلفة 25 مليون جنيه، لاستيعاب الأحمال الزائدة والتوسعات الجديدة والحد من حالات فصل التيار الكهربائي وضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وتضمنت المناطق التى سيتم تغذيتها من لوحة توزيع الغبايشة الجديدة التابعة لهندسة كهرباء مدينة سيدى سالم قرى (الروضة – فرش بركات – الملاحة – الشخلوبة – الغنايمة – شوغي – عقلة)، وتحسين الجهد على المغذيات الخارجة من لوحة توزيع دمرو ومحطة محولات أبوغنيمة والمندورة.

كما تضمنت المناطق التى سيتم تغذيتها من لوحة توزيع النوايجة التابعة لهندسة كهرباء شمال دسوق القرى التابعة لمجلس قروى شابة (شابة – ابوزيادة – محرم – الإصلاح – مختار محرم – الشباسية – الجمايلة)، والقرى التابعة لمجلس قروى العجوزين (الكرادوة – فرامون – عبد الصمد عمرو – سلطان – حماد – الأفندي – العتيقى – السباعي خطاب – تجمع بليح – عزبة رزق)، وتضمنت القرى التابعة لمجلس قروى أبو مندور (أبو مندور – المندورة – البياض – الطراوى – الزيني – عرفان – النوايجة – ابو النضر – ذكى حنا – الجوايشة – الخضاروة – الشيخ سليمان – السويعى – الميزانية – أبوالعزايم ) وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون جنيه.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن التوسعات العمرانية وإنشاء المشروعات الخدمية الجديدة، لا بد أن يتوازى مع جميع المرافق والخدمات، وبخاصة قطاع الكهرباء مما استلزم تركيب مغذيات اضافية، لتلبية احتياجات المواطن اليومية من الطاقة الكهربائية اللازمة، لافتاً إلى أن الفترة القادمة تشهد العديد من المشروعات الخدمية، ومشروعات البنية التحتية، فضلاً عن رفع كفاءة الخدمات للمواطنين تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، مقدماً خالص الشكر للمهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء والعاملين بقطاع الكهرباء بكفرالشيخ، على الجهود المتميزة في تطوير ورفع كفاءة جهد الشبكة واستقرار التيار الكهربائي وتحسين الخدمات للمواطنين.