الخارجية الأمريكية: قرار بريطانيا بشأن إطلاق سراح سلطات جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية مؤسف

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن أسفه لإطلاق سلطات منطقة جبل طارق البريطانية سراح ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بعد احتجازها طوال أسابيع.

وقال بومبيو - في تصريح صحفي أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء- إن قرار حكومة المنطقة البريطانية "مؤسف للغاية" ، موضحا أن بيع طهران للنفط سيتيح لها المساهمة في تمويل القوات المسلحة الإيرانية التي زرعت الرعب والدمار وقتلت أمريكيين حول العالم".

وكانت طهران قد قالت أمس الاثنين إنها حذرت واشنطن من القيام بمحاولة أخرى لاحتجاز ناقلتها التي أبحرت من جبل طارق بعد بقائها ستة أسابيع محتجزة.

وجاء إطلاق سراح الناقلة رغم طلب أمريكي باحتجازها مجددا بتهمة التورط في نقل شحنات ممنوعة إلى سوريا عبر الحرس الثوري الإيراني المدرج على لائحة المجموعات الإرهابية في واشنطن ، إلا أن سلطات جبل طارق رفضت الطلب الأمريكي، مؤكدةً أنه لم يكن بالإمكان إصدار أمر من محكمة لحجز الناقلة من جديد لأن العقوبات الأمريكية ضد طهران لا تسري في الاتحاد الأوروبي.