الحكومة الأفغانية تحمل طالبان مسؤولية إضرام النيران في مدرسة للبنات

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حمل مسؤولون أمنيون أفغان اليوم الثلاثاء حركة طالبان مسؤولية إضرام النيران في مدرسة للفتيات في العاصمة كابول.

وقالت نصرت رحيمي المتحدثة باسم وزارة الداخلية الأفغانية - حسبما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية - إن المسلحين أشعلوا النيران في المدرسة في منطقة شاكر دارا في العاصمة الأفغانية.

وأضافت أن المتشددين ارتكبوا هذه الجريمة في وقت متأخر من الليلة الماضية، لافتة إلى أن مقاتلي طالبان لا يزالون يرتكبون جرائم ضد الإنسانية من خلال اغتيال علماء الدين والمهندسين والأطباء والشيوخ وإغلاق أبواب المعاهد التعليمية.

وفي الوقت نفسه، رفض المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد هذه المزاعم.. وقال إن الحركة تحمي المعاهد التعليمية وتعتني بها.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث.