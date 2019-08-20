باكستان تعتزم طرح النزاع حول كشمير أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الباكستاني اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعتزم طرح النزاع مع الهند حول إقليم كشمير أمام محكمة العدل الدولية، التي تعد أعلى محكمة في هيئة الأمم المتحدة.

وجاء هذا الإعلان بعد القرار الذي اتخذته الهند في وقت سابق من الشهر الحالي بإنهاء وضع القطاع الذى يشبه الحكم الذاتي الذي تديره من إقليم كشمير، مع إحكام القبضة الأمنية عليه، الأمر الذي أدى إلى تصعيد الصراع الممتد منذ فترة طويلة مع باكستان حول السيطرة على هذا الإقليم.

وتسيطر كل من باكستان والهند على شطر من الإقليم، غير أن كلاهما يطالب بكامل السيطرة عليه.

ونقلت وسائل الإعلام الباكستانية عن شاه محمود قريشي وزير الخارجية الباكستاني قوله: "تم اتخاذ قرار لطرح قضية النزاع حول كشمير على محكمة العدل الدولية".