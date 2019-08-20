عميد معهد دول حوض النيل بالفيوم يحاضر بملتقى وزارة الشباب لطلاب الجامعات الحكومية

ألقى الدكتور عدلي سعداوي، عميد معهد دول حوض النيل للبحوث والدراسات الاستراتيجية بجامعة الفيوم محاضرة، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات ملتقى طلاب الجامعات الحكومية تحت شعار "بناء الشخصية المصرية " والمنفذ خلال الفترة من 17 حتى 21 أغسطس بالمدينة الشبابية ببورسعيد.

وأكد سعداوي، خلال المحاضرة على انتماء مصر لمحيطها الإفريقي، الأبعاد الجغرافية والتاريخية التقليدية، حيث يعد هذا الانتماء مكونًا رئيسيًا من مكونات "الهوية" المصرية على مر العصور، وعنصرًا محوريًا في تشكيل المعالم الثقافية للشخصية المصرية، تلك الهوية التي تشكلت من خليط عربي اللغة، وإسلامي وقبطي الديانة، وبحري متوسطي، ونيلي إفريقي.

وتطرق إلى أهمية أجندة 2063 باعتبارها نموذجًا للعمل التنموي الإفريقي، مشيرًا إلى أهمية المدركات الثقافية والطلابية في بناء الهوية الإفريقية لدى الشباب المصري بما يعود في النهاية على المصالح المصرية في قارة إفريقيا بالفائدة وتنمية العلاقات المصرية الإفريقية وفق مبدأ "المكسب للجميع".

يذكر أن الملتقى يحضره 120 مشاركًا، ويأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة نحو تنمية وتطوير طلاب الجامعات المصرية في كل المجالات، وتماشيًا مع الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو بناء الإنسان المصري.