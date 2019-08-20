 الشرطة البرازيلية تطلق النار على رجل احتجز عشرات الرهائن بحافلة جنوبي البلاد - بوابة الشروق
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الشرطة البرازيلية تطلق النار على رجل احتجز عشرات الرهائن بحافلة جنوبي البلاد

برازيليا - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 9:16 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 9:16 م

أطلقت الشرطة البرازيلية النار على شخص احتجز عشرات الرهائن بسلاح مزيف في حافلة بولاية "ريو دي جانيرو" جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتله.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن الرجل هدد بإشعال النيران في الحافلة قبل أن تطلق الشرطة النار عليه، وذلك في مواجهة استمرت أربع ساعات تم بثها مباشرة على شاشات التلفاز.

وأضافت الشبكة أنه تم تحرير جميع الرهائن، البالغ عددهم 37 شخصًا، وخرجوا سالمين من الحادثة التي وقعت على جسر يربط بين مدينة "ريو دي جانيرو" وبلدة "نيتيروي" عبر خليج "جوانابارا"، موضحة أن الحافلة كانت عائدة من مدينة "ساو جونسالو".

وكانت الشرطة البرازيلية قد قالت -في البداية- إن الرجل يحمل بندقية وسكينًا، إلا أنها أعلنت لاحقًا أن البندقية كانت غير حقيقية.

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