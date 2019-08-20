الكاميرون تقضي بسجن زعيم حركة انفصالية و9 من أنصاره مدى الحياة

قضت محكمة عسكرية في الكاميرون، اليوم الثلاثاء، بسجن زعيم حركة انفصالية وتسعة من أنصاره، مدى الحياة، لاتهامهم بالإرهاب وبجرائم أخرى.

وأمر القاضي ميسي ميسي نجولي في العاصمة ياوندي، بفرض غرامة على سيسيكو أيوك تابي، الذي يتزعم حركة "أمبازونيا" الانفصالية وأنصاره، قدرها 420 مليون دولار.

وقال فريق الدفاع عن أيوك تابي لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن الحكم كان عبارة عن "تمثيلية وإجهاضا للعدالة".

وكان قد تم إلقاء القبض على المتهمين في يناير من عام 2018، واحتُجزوا منذ ذلك الحين في سجن ياوندي الخاضع لاجراءات أمنية مشددة، واتُهموا بالإرهاب والعداء للوطن الأم وتدمير الممتلكات العامة والقتل.