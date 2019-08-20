إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي واعتقال 14 آخرين من الضفة والقدس

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أصيب 5 شبان فلسطينيين فجر اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين لقبر يوسف بنابلس لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى.

وقالت مصادر فلسطينية إن 5 شبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين وأن عددا منهم تلقوا علاجا ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة، مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حافلات خاصة بهم عند الساعة الـ(12) قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، 14 مواطنا فلسطينيا من الضفة والقدس بعد عملية دهم وتفتيش واسعة.