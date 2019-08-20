• المتهمة استقلت التوكتوك مع المجني عليه واستدرجته بزعم مساعدتها في نقل الأثاث.. وزوجها قتله بسكين ولف جثته ببطانية ووضعه داخل جوال بلاستيك للتخلص منه



تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالتنسيق مع مباحث الجيزة، من ضبط المتهم بقتل طفل وسرقة "التوكتوك" الخاص به في كرداسة.

تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، إخطارا من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث، بورود بلاغ لقسم شرطة كرداسة من عامل مقيم بدائرة القسم، بخروج نجله 15 عاما من المسكن للعمل على توكتوك قيادته وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل وزوجها مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الزوج، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته، وقرر باتفاقهما على استدراج أحد سائقي التوكتوك وقتله والاستيلاء على التوكتوك ومتعلقاته وبيعهم، وبتاريخ الواقعة استقلت زوجته التوكتوك برفقة المجني عليه واستدرجته للشقة سكنهما بزعم مساعدتها في نقل بعض قطع الأثاث، وما إن دخل المجني عليه للشقة غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته التي أودت بحياته، واستولى على هاتفه المحمول ولف جثته ببطانية ووضعه داخل جوال بلاستيك والتخلص منه والسكين بإلقائهما في مياه "رشاح" ناحية برك الخيام دائرة المركز وباع التوكتوك والهاتف المحمول، وأرشد عن مكان تخلصه من الجثة وتم انتشالها.

كما ضُبط -بإرشاده- التوكتوك المستولى عليه لدى صاحب جراج، والهاتف المحمول لدى بائعة، وبمواجهتهما قررا شرائهما التوكتوك والهاتف المحمول من المتهم، ونفيا علمهما بأنهما من متحصلات جريمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمة الهاربة.