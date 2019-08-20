اعتقال 5 أشخاص بجنوب غرب فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة قوى الأمن

ألقت قوات الشرطة الفرنسية، مساء الثلاثاء، القبض على خمسة أشخاص، بجنوب غرب البلاد، بتهمة التخطيط لمهاجمة قوى الأمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.