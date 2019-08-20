 اعتقال 5 أشخاص بجنوب غرب فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة قوى الأمن - بوابة الشروق
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اعتقال 5 أشخاص بجنوب غرب فرنسا بتهمة التخطيط لمهاجمة قوى الأمن

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
نور رشوان
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:40 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 2:40 م

ألقت قوات الشرطة الفرنسية، مساء الثلاثاء، القبض على خمسة أشخاص، بجنوب غرب البلاد، بتهمة التخطيط لمهاجمة قوى الأمن، وذلك حسبما ذكرته فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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