مساعدات أمريكية إضافية لأفغانستان بقيمة 125 مليون دولار

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، تقديم مساعدات إنسانية إضافية إلى أفغانستان بقيمة 125 مليون دولار.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن المساعدات تستهدف الأفغان المقيمين داخل البلاد - خاصة النازحين داخليا - والمناطق المتضررة من الفيضانات والأفغان العائدين من الخارج، مشيرة إلى أنه بتلك المساعدات الإضافية تصل قيمة المساعدات الأمريكية في العام المالي الأفغاني الحالي إلى 190 مليون دولار أمريكي.

وأوضحت السفارة الأمريكية في أفغانستان - في بيان بهذا الصدد - أن التمويل سيتم توجيهه إلى جهود توفير الغذاء ومياه الشرب النظيفة ، والنظافة والطوارئ الصحية ، والتأهب للكوارث ، والحد من المخاطر، وتوفير المأوى والحماية والتنسيق الإنساني والخدمات اللوجستية والمواد غير الغذائية وسلع الإغاثة، بالإضافة إلى دعم جهود إعادة اللاجئين والتعليم والجهود طويلة المدى لدمج اللاجئين العائدين.

وحثت الولايات المتحدة جميع الدول على زيادة إسهاماتها في تمويل النداء الإنساني للأمم المتحدة من أجل أفغانستان، والذي تم تمويل 27% فقط منه حتى الآن.