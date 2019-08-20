الرئيس التونسي: إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين نهاية سبتمبر المقبل

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أعلن الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر، إحياء اليوم الوطني للثقافة لتكريم المبدعين من رجال الثقافة والفكر والفنون والإعلام، وذلك في حفل سينظم نهاية سبتمبر المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، مع محمد زين العابدين وزير الشؤون الثقافية بقصر قرطاج، وذلك حسبما أفاد بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

واستعرض الناصر - خلال اللقاء - مستجدات الساحة الثقافية، وآخر إصدارات وزارة الشؤون الثقافية التونسية، وأبرز المواعيد الإقليمية التي ستحتضنها تونس خلال الفترة القادمة ومنها مؤتمر وزراء الثقافة والسياحة العرب والدورة الـ11 للمؤتمر الإسلامي لوزراء الثقافة.