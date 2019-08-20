ضبط 26 طن منظفات مغشوشه داخل مصنع بالإسكندرية

ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، 26 طن منظفات ومستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك داخل مصنع بالإسكندرية.

تلقى اللواء أشرف الجندي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف زكي مدير مباحث الإسكندرية، بورود بلاغا لإدارة مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية، تفيد بتصنيع وإنتاج صاحب مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة برج العرب لمنظفات داخل مصنعه غير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام، وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المصنع، وضبط "المدير المسئول"، وعثر بداخل المصنع على 26 طنا من المنظفات ومستلزمات الإنتاج غير المطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحة للاستخدام.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حالهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.