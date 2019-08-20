رئيس الزمالك يعلن فوز نجله في الانتخابات التكميلية للنادي

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن فوز الرباعي المترشح للانتخابات التكميلية بمجلس إدارة النادي بالتذكية، وذلك وفقًا للائحة النادي الجديدة، على حد وصفه.

وقال مرتضى منصور خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، الثلاثاء بمقر النادي لتقديم المدرب الجديد: «عمومية الزمالك اعتمدت اللائحة لكن اللجنة الأولمبية رفضتها، قبل أن يتم عرض الأمر على مجلس النواب الذي بدوره أحال الأمر لوزير الشباب والرياضة ليتم تحويل الأمر إلى المحكمة الإدارية العليا التي حكمت باعتماد الجمعية العمومية غير العادية للزمالك».

وأضاف رئيس الزمالك: «أحالت اللائحة للجنة الأولمبية لمراجعتها والتأكد من اتساقها مع الميثاق الأولمبي، ثم أحيلت للوزير الذي أمر بنشرها في الصحيفة الرسمية بدءً من 1 يونيو 2019».

وتابع: «اللائحة أصبحت سارية بعد 60 يوم من طرحها طالما لم يتم الطعن عليها، والمادة 17 من اللائحة تنص على أن عدد المرشحين لو طابق عدد المقاعد المطروحة فيتم اعتمادهم بالتذكية».

وأتم منصور: «أهنئ كل من أشرف ذكي بأمانة الصندوق، وأحمد عادل عبدالفتاح، وأحمد مرتضى منصور، وحمادة أنور بعضوية مجلس الإدارة».