 عامل بناء سفن صيني يبنى سفنا لن تبحر مطلقا - بوابة الشروق
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عامل بناء سفن صيني يبنى سفنا لن تبحر مطلقا

بطيم - أ ش أ:
نشر فى : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:00 م | آخر تحديث : الثلاثاء 20 أغسطس 2019 - 1:00 م

رغم بلوغه 71 عاما إلا أن تام كام تشون يواصل عمله كعامل بناء سفن في ماكاو في الصين، ويستيقظ تشون يوميا في ساعة مبكرة ويتوجه لحوض بناء سفن مهجور للقيام بعمله بكل دأب وحماس.

وفي الوقت الذي يخلو فيه المكان من كل شئ إلا مروحة كهربائية ولا يرافقه خلال عمله اليومي سوى بعض الكلاب الضالة يقوم بصناعة ما يبدو أنها سفن صيد ولكنها لن تبحر مطلقا.

ويقوم تشون بصنع نماذج مصغرة للسفن في محاولة للحفاظ على تراث ماكاو الذي توارثته الأجيال جيلا بعد جيل، حيث كانت مركزا للصيد وصناعة سفن الصيد.

يذكر أن ماكاو ظلت لقرون طويلة مركزا لصناعة السفن، حينما كانت مستعمرة برتغالية سابقة وتحولت من مجرد قرية صيد صغيرة إلى ميناء ضخم ،غير أنه في السنوات الأخيرة تحولت لملاهي القمار لتصبح المصدر الرئيسي للدخل.


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