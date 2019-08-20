بريطانية مصابة بفشل كلوي تنجب «طفلة معجزة»

الأم الجديدة إيلي، مع الأب دان تايلور والممرضة بوبي بيدفورد التي تحمل الطفلة "المعجزة"

تمكنت امرأة بريطانية مصابة بمرض في الكلى، من إنجاب طفلة بصحة جيدة، في حدث اعتبر "معجزة"، بعد أن قيل لها إنها من المستحيل أن تتمكن من الحمل.

وكانت إيلي بيرس أوليفر (28 عاماً) من ستوربريدج، من ويست ميدلاند، اضطرت طوال الأشهر الخمسة الأخيرة من حملها لإجراء جلسات غسيل كلى ثلاث ساعات يومياً، وخلال ستة أيام في الأسبوع.

وقال متحدث باسم مؤسسة الرعاية الصحية في بريطانيا في بلدة دودلي، إن 7 في المئة فقط من النساء اللواتي يتعالجن بغسيل الكلى، تمكنّ من الحمل والانجاب.

وأضاف المتحدث أن هذه الولادة هي الأولى لمريضة تتعالج في وحدة علاج الكلى التابعة للمؤسسة منذ أكثر من عشرين عاماً.

وولدت إيلي طفلتها التي أطلقت عليها اسم نكي، بواسطة عملية قيصرية، في مستشفى راسلز هول، في بلدة دودلي الواقعة في ويست ميدلاند.

وقالت الأم الجديدة، التي تعاني من مرض مناعي ذاتي يسمى "متلازمة شوغرين"، وقد أجريت لها عملية زرع كلى، إنها كانت "في حالة صدمة" عندما اكتشفت حملها.

وأضافت "لا أظن أنني صدقت الأمر فعلاً، إلا بعد أن أصبحت في منتصف فترة الحمل".

وقال والد الطفلة دان تايلور إنه "في غاية السعادة". وأضاف "كنا قلقين في البداية، لكن بفضل المساعدة التي تلقيناها وصلت أميرتنا الصغيرة سالمة وبحالة صحية جيدة".

وولدت طفلتهما "المعجزة" في الثاني من أغسطس/ آب وكانت تزن 2.155 كيلوغرام.

وطوال فترة حملها، خضعت إيلي بيرس أوليفر لضعف عدد جلسات غسيل الكلى التي كانت تجريها عادة، وذلك تبعاً لنصيحة من مختصين في مستشفى الملكة إليزابيث في برمنغهام.

وأقام الطاقم العامل في قسم أمراض الكلى في مستشفى راسلز هول حفل "بيبي شاور" احتفالاً بالمولودة الجديدة.

وقالت الممرضة بوبي بيدفورد من وحدة الغسيل الكلوي "كانت خمسة أشهر من القلق وعدم النوم، لأننا جميعاً كنا مستميتين ليسير كل شيء على ما يرام".

وقدمت الجمعية الخيرية لرعاية مرضى الكلى في المملكة المتحدة تهانيها للعائلة، مشيرة في الوقت نفسه إلى كون ما جرى معهما أمرا نادرا فعلاً.

وقالت فيونا لاود، مديرة السياسة في الجمعية الخيرية "مستوى الرعاية والعلاج الذي قدمته خدمة الرعاية الصحية البريطانية لتصبح ولادة نكي أمراً ممكناً، ستحدث تغيراً في الحياة بالنسبة للأسرة".