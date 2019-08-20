الصين تحذر من سباق جديد للتسلح بعد إجراء أمريكا تجربة صاروخية جديدة

دعت الصين، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأمريكية إلى التخلي عن عقلية الحرب الباردة، وممارسة ضبط النفس، وبذل المزيد من الجهود لدعم الاستقرار والتوازن الاستراتيجيين العالميين، وذلك بعد إجرائها تجربة صاروخية جديدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ"- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة - إن "إجراء الولايات المتحدة تجربة صاروخية جديدة، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط على انسحابها من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى التي وقعتها مع روسيا، يظهر أن واشنطن تدفع نحو سباق جديد للتسلح، وإن ذلك سيكون له تداعيات سلبية للغاية على الأمن الإقليمي والعالمي".

وحث شوانغ، الولايات المتحدة الأمريكية على التخلي عن عقلية الحرب الباردة والمحصلة الصفرية، والتحلي بضبط النفس وعدم اتخاذ تحركات تقوض المصالح الأمنية للدول، والوفاء بمسؤوليتها بصفتها قوة عظمى، وحماية السلام والأمن العالميين والإقليميين مع المجتمع الدولي.

وكانت الصين قد أعربت، في وقت سابق، عن أسفها ومعارضتها بشدة انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى أوائل الشهر الجاري مع روسيا، معتبرة أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو إسقاط القيود عن نفسها، والسعي نحو تحقيق مميزات عسكرية واستراتيجية أحادية.