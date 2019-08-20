الجيش الفلبيني ينشر جنودا في الجامعات لمكافحة تجنيد المتمردين للطلبة

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أعلن متحدث باسم الجيش الفلبيني اليوم الثلاثاء أن الجيش يعتزم نشر جنود في الكليات والجامعات في محاولة للتصدي لما تردد أنها جهود يبذلها المتمردون الشيوعيون لتجنيد الطلاب.

وقام مسؤولون من القوات المسلحة بالتنسيق مع إدارات المدارس فيما يتعلق بنشر القوات، حسب الكولونيل نويل ديتوياتو رئيس مكتب الشؤون العامة بالجيش.

وقال ديتوياتو للصحفيين: "هذا ليس مجرد اقتراح عسكري ... تضغط وحدات حكومية محلية أيضا من أجل ذلك بسبب التجنيد المتفشي للغاية في المؤسسات التعليمية. سوف نكون هناك لمساعدة سلطات المدارس (المؤسسات التعليمية) من اجل تحييد (تدخلات المتمردين الشيوعيين) في المدارس".

وأوضح ديتوياتو أن الجيش لن يرسل جنودا قبل الحصول على تصريح من مسؤولي المدارس.

ولم يحدد المتحدث المدارس المستهدفة، لكنه أشار إلى أن هذه المدارس ليست فقط موجودة في العاصمة مانيلا بل أيضا في المقاطعات.

وفي العام الماضي، حدد الجيش 18 كلية وجامعة في العاصمة مانيلا، بما في ذلك الجامعة الحكومية الأولى "جامعة الفلبين"، كمراكز تجنيد تستهدفها جماعة "جيش الشعب الجديد" الشيوعية.

ومن المعتقد أن التجنيد يتم من جانب الجماعات اليسارية والمزارعين والعمال أو منظمات حقوق الإنسان وغيرها من الجماعات النشطة التي يتردد أنها واجهات لجيش الشعب الجديد، الجناح المسلح للحزب الشيوعي الفلبيني المتمرّد.

ويحارب المتمردون الشيوعيون الحكومة الفلبينية منذ أواخر ستينيات القرن العشرين، في واحدة من أطول حركات التمرد اليسارية في آسيا.

وأنهى الرئيس رودريجو دوتيرتي محادثات السلام مع المتمردين الشيوعيين في نوفمبر 2017. وفشلت الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات وسط تصاعد الهجمات التي يشنها المسلحون.