الحكومة الألمانية تطرح مشروع قانون جديد لـ«نزهة الكلاب»

طرحت الحكومة الألمانية، أمس الأربعاء، مشروع قانون جديد يلزم أصحاب الكلاب باصطحاب حيوانتهم الأليفة إلى خارج المنازل من أجل التنزه مرتين يوميا.

وقالت وزيرة الزراعة الألمانية يوليا كلوكنر، إنها طرحت مشروع القانون استنادا إلى دليل يشير إلى أن العديد من الكلاب في ألمانيا، والبالغ عددها 9 ملايين و400 ألف، لا تحصل على التمارين أو المحفزات التي تحتاجها، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

ويلزم مشروع القانون، أصحاب الكلاب، بعدم الذهاب للتريض حول المباني بمفردهم، ولكن سيكونوا مطالبين أيضا باصطحاب كلابهم إلى الخارج لساعة يوميا على الأقل في كل مرة.

وأشارت كلوكنر إلى أن مشروع القانون جاء استنادا إلى استنتاجات علمية جديدة أظهرت حاجة الكلاب إلى "إجراءات كافية لضمان حصولهم على الأنشطة والتواصل مع المؤثرات البيئية"، والتي تشمل التواصل مع الحيوانات الأخرى والأفراد والطبيعة.

ويحظر مشروع القانون ربط الكلاب بسلاسل لفترات طويلة، فضلا عن تركهم بمفردهم في المنزل طوال اليوم، بل ينص على الاعتناء بهم "عدة مرات في اليوم".

وأثار مشروع القانون جدلا كبيرا في ألمانيا، ومن أكثر الأسئلة التي شغلت أذهان الكثيرين هو كيف يعقل التأكد من أن 19% من الأسر الألمانية التي تمتلك كلابا تطبق القانون، فيما أكدت المتحدثة باسم وزارة الزراعة أن السلطات في كل ولاية من ولايات ألمانيا الستة عشر ستكون مسئولة عن تطبيق القانون.

وقوبل مشروع القانون بالسخرية حتى من داخل حزب كلوكنر نفسه (الاتحاد المسيحي الديمقراطي).

وقالت ساسكيا لودفيج، عضوة البرلمان عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إن موجة الحر الحالية تعني أنه ليس من المناسب أن تبقى الكلاب في الخارج لفترة طويلة.

وأضافت ساسكيا، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لن آخذ روديسيا ريدجباك (كلبها) في جولتين من المشي في درجة حرارة 32 درجة، بل سنقفز في النهر للحصول على انتعاش بدلاً من ذلك".