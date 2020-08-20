 إندونيسيا: تسجيل 2266 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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إندونيسيا: تسجيل 2266 إصابة جديدة و72 وفاة بفيروس كورونا

علم إندونيسيا
علم إندونيسيا
أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 3:21 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 3:21 م

أعلنت وزارة الصحة في إندونيسيا تسجيل 2266 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"؛ ليصل بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 147 ألفًا و211 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس - أن هناك 72 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 6418 شخصًا.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي من كورونا ارتفع إلى 100 ألف و674 شخصًا، مُضيفًا أن العاصمة جاكرتا فقط سجلت 594 إصابة جديدة، ليصل عدد الإصابات المؤكدة بها إلى 31 ألفًا و610 حالات.

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