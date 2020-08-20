كشفت مصادر بمجلس النقابة العامة للأطباء، عن عزم المجلس عقد اجتماع، اليوم، لمناقشة عدد من القضايا التى يأتى فى مقدمتها استقالة أمين عام النقابة إيهاب الطاهر من منصبه، على خلفية نشر النقابة نعى القيادى الإخوانى المتوفى عصام العريان.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الطاهر ونقيب الأطباء حسين خيرى، اعترضا على نشر النعى، إلا أن مجلس النقابة وافق بالأغلبية على النشر، ثم وجهوا اللوم للأمين العام إيهاب الطاهر على السماح بنشر النعى بعد رد الفعل الذى أثاره النشر وهو ما دعاه لتقديم استقالته، قائلة: «أنه حال قبول المجلس استقالة الأمين العام، سيكون عليه اختيار بديل له حتى أكتوبر المقبل «موعد تشكيل هيئة مكتب جديدة».

وأشارت إلى أن المرشحين لتولى منصب أمين عام النقابة خلفا للطاهر، هما: عضوا المجلس إبراهيم الزيات، وأسامه عبدالحى.

كانت النقابة العامة للأطباء، أعلنت أول أمس، عبر حسابها الرسمى على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، عن تقديم أمين عام النقابة إيهاب الطاهر، استقالته من منصبه، موضحة أن نص الاستقالة: «وصلتنى معاتبات كثيرة من العديد من الزملاء الأطباء الذين ظنوا أننى (باعتبارى الأمين العام) من كنت وراء النعى الذى نشر على موقع النقابة العامة للقيادى الإخوانى عصام العريان، وما ترتب على ذلك من ردود فعل سلبية بين أوساط الأطباء والمواطنين».

وأضاف: «إننى أؤكد نفى أن أكون وراء ما تم نشره كما أننى لم أشارك إطلاقا فى هذا الأمر»، مؤكدا اعتذار مجلس النقابة عن ما تم نشره بنعى القيادى الإخوانى عصام العريان».