البرلمان البرازيلي يفرض ارتداء الأقنعة الواقية من فيروس كورونا في الأماكن المغلقة

قرر البرلمان البرازيلي جعل ارتداء الأقنعة الواقية من انتشار فيروس كورونا المستجد، في الأماكن المغلقة إلزامياً.

وأوضحت شبكة "سي إن إن" الأخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن البرلمان البرازيلي -في جلسة مشتركة لشقيه مجلس الشيوخ والنواب- أيّد هذا القرار الذي يفرض ارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة كالمؤسسات التجارية، أماكن العمل، المعابد الدينية، والمدارس.

ووافق المشرعون البرازيليون على حق حكام المناطق والمقاطعات فرض غرامة على المخالفين.

يُشار إلى أن عدد مصابي فيروس (كورونا) في البرازيل تخطى 3 ملايين حالة.