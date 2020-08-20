ضغط تركي لإعادة مواطنين معارضين من سويسرا لأردوغان

قال مكتب العدل الفيدرالي السويسري، إنّه "في السنوات الأخيرة ، تلقت سويسرا عددًا متزايدًا من طلبات المساعدة القضائية فيما يتعلق بجرائم التشهير ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وسياسيين أتراك آخرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

ودأبت أنقرة على مخاطبة العديد من دول الاتحاد الأوروبي لاعتقال المعارضين لأردوغان من المغتربين الأتراك، وإعادتهم بالتالي إلى تركيا، وهو ما رفضته بشدّة سويسرا وسائر الدول، حسبما ذكر موقع "أحوال تركية" الإخباري.

ومن أمثلة المحتوى الإعلامي المرفوض من قبل السلطات التركية، الدعم المعنوي المُتصوّر في وسائل الإعلام السويسرية لحزب العمال الكردستاني المحظور.

وتلقت سويسرا ما بين 20 إلى 30 طلبًا من تركيا لاتخاذ إجراء قانوني بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ نهاية عام 2016.

وذكرت الإذاعة السويسرية الرسمية أنّ مثل هذه الطلبات من تركيا مرفوضة لأن انتقاد السياسيين ليس ممنوعًا في سويسرا.

ويعيش نحو 130 ألف مواطن تركي في مختلف المدن السويسرية، دون عوائق تعترضهم.

وسبق أن مكتب الادعاء الاتحادي في سويسرا قد فتح تحقيقا جنائيا في شبهات تجسس أجنبي محتمل على الجالية التركية.

وأبلغت الخارجية السويسرية مراراً نظيرتها التركية، بأنّ سويسرا سوف تحقق بدقة في أي تجسس تقوم به أنقرة على مغتربين أتراك.

وقال المكتب في بيان له "لقد نما إلى علم مكتب المدعي العام وجود شبهات قوية عن تجسس سياسي يتعلق على الأرجح بالجالية التركية في سويسرا".

وكانت سويسرا قد التزمت الحياد فيما يتعلق بنزاع احتدم في السنوات الأخيرة بين أنقرة ودول أوروبية، بشأن قيام ساسة أتراك بالترويج لأردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي التركي الحاكم، بين مواطنيهم المقيمين في أوروبا.

ويأتي التحقيق السويسري بعد مزاعم عن جمع معلومات مخابراتية عن مشاركين في لقاءات بجامعات سويسرية من بينها زوريخ، من خلال تصويرهم في تسجيلات فيديو أو صور فوتوغرافية.

واستشهد بيان الادعاء بقانون سويسري يمنع جمع معلومات المخابرات لصالح دولة أجنبية بما يضر بسويسرا أو شعبها.