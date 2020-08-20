البنك المركزي الفلبيني يقرر الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير

قرر البنك المركزي في الفلبين، اليوم الخميس، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند نسبة 2.25%، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد خلال عقود.

وجاء القرار متوافقا مع توقعات 17 من أصل 18 خبيرا اقتصاديا شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرج للأنباء. وتوقع واحد منهم خفضا بنسبة نصف نقطة مئوية.

وسقط الاقتصاد الفلبيني في براثن الركود خلال الربع الماضي، بعدما تسببت الإجراءات الخاصة باحتواء الفيروس في تراجع معدلات الاستهلاك وأدت إلى رقم قياسي من فقدان الوظائف. وتعمل الحكومة على تخفيف قيود مكافحة كورونا من أجل المساعدة في تحفيز النمو.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الفلبيني انكماشا بنسبة تصل إلى 6.6% هذا العام.