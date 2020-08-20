ماكرون يعرب عن رغبته في ضمان استقرار شرق المتوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع المستشار الألمانية أنجيلا ميركل، الوضع في شرق المتوسط، مشيرًا إلى أن الطرفين أعربا عن رغبتهما في ضمان استقرار شرق المتوسط في جميع الأبعاد.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، مساء الخميس، أن الجانبين أعربا عن الرغبة لاحترام القانون الدولي والدفع باتجاه خفض التصعيد بشرق المتوسط، متابعًا: «ناقشنا جعله فضاء للحرية واحترام القانون الدولي والاستقرار».

ولفت إلى أن الجانبين ناقشا المشاريع الخاصة بأوروبا والعلاقات الثنائية، منوهًا أن القارة الأوروبية تعيش أوقاتًا من التحديات، وأزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأكد «ماكرون» أنه مقتنع بشأن ضرورة تبوأ أوروبا مكانتها في العالم، معقبًا: «مقتنعون بشأن ضرورة أن تتبوأ أوروبا مكانتها والدفاع عن سيادتها الاستراتيجية واستقلالها».