مصدر بالتموين: صور الخبز المتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي تخص المخابز السياحية

قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن صور الخبز المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لا تمت لمخابز الوزارة بصلة، حيث إن حجم ووزن الخبز لدى مخابز الوزارة جيد، وهو ما أكدته الحملات التموينية التي يتم شنها يوميا على المخابز.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الصور المتداولة تخص المخابز السياحية، وحجم العيش في تلك الصور يدل أنه مخصص للمطاعم وليس المطروح على بطاقات التموين.

وأكد أن الحملات التموينية تقوم بتصوير الخبز الذي يتم إنتاجه للمواطنين يوميا، ولم تسجل الحملات أي مخالفة من جانب أصحاب المخابز منذ بدء تطبيق منظومة الخبز الجديدة، فيما يخص وزن أو حجم أو جودة الرغيف.