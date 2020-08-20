عرضت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد وصول مساعدات مصر العاجلة لمتضرري السيول من الشعب السوداني.
وأقلعت طائرة نقل عسكرية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي محملة بشحنة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الشعب السوداني.
يأتي ذلك استكمالاً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق المتضرر من السيول التي اجتاحت السودان خلال الآونة الأخيرة.
حيث تم إعداد وتجهيز الشحنة الثالثة من المساعدات العاجلة لمتضرري السيول من الأشقاء بدولة السودان، وذلك بالتنسيق والتعاون بين العديد من المنظمات والمؤسسات المصرية المكلفة من رئيس الجمهورية بتقديم الدعم الغذائي والطبي للأشقاء بدولة السودان.
ومن جانبه أعرب الجانب السوداني عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبها في أوقات المحن والشدائد كما وجه التحية والتقدير للشعب المصري لمد يد العون لكافة الدول التي تمر بأزمات.
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