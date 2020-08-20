الأحزاب بعد فوزها فى انتخابات «الشيوخ»: نتطلع إلى أداء برلمانى راقٍ للمجلس الجديد

اليوم.. «الأطباء» تبحث استقالة أمينها العام

رئيس «شكاوى البرلمان»: تخفيض وزن رغيف الخبز لن يؤثر على المواطن.. ولم تصلنا أى شكاوى

وزير الأوقاف: لا حرج على المسلم في صلاة الجمعة بالمنزل طالما كورونا موجود