رئيس مكتب أوروبا بالصحة العالمية يحث الشباب على أداء دورهم في مكافحة كورونا

قال رئيس المكتب الإقليمي الأوروبي بمنظمة الصحة العالمية اليوم الخميس إن الزيادة التي شهدتها الآونة الأخيرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الشباب في أوروبا والعالم هي تذكير بأنه "لا يوجد أحد في منآى عن الخطر".

وقال هانز كلوج، المسؤول في المكتب الإقليمي الذي يتخذ من كوبنهاجن مقرا له: "في حين أن الشباب أقل عرضة للوفاة مقارنة بكبار السن، لا يزال من الممكن أن يتأثروا بشكل خطير للغاية ... يجب على الشباب مثل الجميع أن يؤدوا دورهم للحد من فرصة انتشار الفيروس".

وأضاف أن الإجراءات المقترحة تشمل "ارتداء كمامة في المواقف التي ستتعامل فيها عن قرب مع أشخاص آخرين ... وتجنب الازدحام والتجمعات الكبيرة"، ويفضل الاجتماع في الهواء الطلق والحفاظ على مسافة متر واحد قدر الإمكان.

وقال كلوج إن الارتفاع بشكل عام في حالات الإصابة بالفيروس في أوروبا يرجع إلى تخفيف تدابير التباعد الاجتماعي و"تخلي الناس عن حذرهم".

وحذر من أن "خطر عودة الظهور لم يكن بعيدا على الإطلاق"، وحتى إذا كانت أوروبا لديها نسبة متناقصة من الحالات العالمية، فإن المنطقة تواصل تسجيل نحو 26 ألف حالة جديدة يوميا.

وتضم المنطقة التابعة للمكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة. وقد سجلت نحو 9ر3 مليون حالة إصابة، أي ما يعادل نحو 17% من الإجمالي العالمي.

ومع اقتراب موسم الإنفلونزا الموسمية المقبل، شدد كلوج على أهمية أن يحصل كبار السن والفئات المعرضة للخطر على لقاحات الإنفلونزا في الوقت المناسب "لحماية مستشفياتنا والقوى العاملة في القطاع الصحي لدينا، التي يتعين عليها بالفعل التعامل مع كوفيد-19، من الإرهاق".