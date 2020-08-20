 تجنبا لتكرار كارثة انفجار بيروت.. رومانيا تصادر آلاف الأطنان من «نترات الأمونيوم» المخزنة بشكل غير آمن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تجنبا لتكرار كارثة انفجار بيروت.. رومانيا تصادر آلاف الأطنان من «نترات الأمونيوم» المخزنة بشكل غير آمن

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:38 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:38 م

ضبطت الشرطة الرومانية، آلاف الأطنان من مادة نترات الأمونيوم الخطيرة مخزنة بشكل غير قانوني وغير آمن في مواقع مختلفة داخل البلاد، وذلك فيما يبدو كخطوة استباقية لتجنب ما وقع في العاصمة اللبنانية بيروت أوائل الشهر الجاري.

وأوضحت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، اليوم الخميس، أن شرطة رومانيا صادرت 8500 طن من هذه المادة، وهو ما يعادل أكثر من 3 مرات حجم نترات الأمونيوم التي تسببت في انفجار بيروت والتي بلغت 2750 طناً ونتج عنها مقتل أكثرَ من 170 شخص وآلاف الجرحى.

وقالت الشرطة الرومانية في بيان لها، إن نفذّت 51 عملية تفتيش على مدار 3 أيام وأطلقت عدة تحقيقات جنائية تجاه شركات يُشتبه في ارتكابها الإهمال وسوء الإدارة في حفظ المواد الخطرة.

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