 ترامب: إصابة الطلاب بكورونا أشبه بإصابتهم بالإنفلونزا الموسمية - بوابة الشروق
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ترامب: إصابة الطلاب بكورونا أشبه بإصابتهم بالإنفلونزا الموسمية

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
هديل هلال
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:23 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 1:23 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كبار السن هم الأكثر عرضة لمخاطر بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن 2.7% من الوفيات حدثت بين من هم ضمن فئة الـ44 عامًا أو أقل منها.

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء أمس الأربعاء، أن وجود الطالب وجهًا لوجه مع المدرس أفضل من مواجهة جهاز الحاسب الآلي، متابعًا: «الأجهزة اللوحية تتحسن لكن ما من تعليم أفضل من حضور الطلاب شخصيًا».

وجدد هجومه على فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «الفيروس الصيني خطير بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، أما طلاب الجامعة فاحتمالية الإصابة بمرض خطير متدنية».

ولفت «ترامب» إلى أن الإصابة الطلاب بـ«كوفيد - 19» أشبه بالإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مناشدًا المواطنين باتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية بدلًا من نقل العدوى.


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