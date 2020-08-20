 كوريا الشمالية تعتزم تقديم خطة خمسية جديدة خلال مؤتمر حزبي في يناير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الشمالية تعتزم تقديم خطة خمسية جديدة خلال مؤتمر حزبي في يناير

علم كوريا الشمالية
علم كوريا الشمالية
سول - د ب أ:
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 10:00 ص

أعلنت كوريا الشمالية عن رغبتها في طرح خطة خمسية جديدة خلال مؤتمر حزبي نادر في يناير المقبل، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية، اليوم الخميس، أن اللجنة المركزية لحزب العمال قررت خلال اجتماع عقد الأربعاء برئاسة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تقديم الخطة الاقتصادية خلال المؤتمر الحزبي.

وأفادت الوكالة بأنه تقرر خلال الاجتماع عقد مؤتمر الحزب "لتحديد خط صحيح للكفاح والسياسات الاستراتيجية والتكتيكية على أساس المتطلبات الجديدة لثورتنا المتطورة والوضع السائد".

وأوضحت أن الاقتصاد لم يتحسن في وجه "تحديات عديدة غير متوقعة". كما لم يتحقق أيضا هدف رفع مستوى معيشة الشعب بشكل ملموس.

وسيعقد المؤتمر الثامن لحزب العمال في يناير.

يشار إلى أن هذا المؤتمر هو أهم هيئة للحزب.


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