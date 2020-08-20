ألمانيا ترسل خبراء ومعدات إلى المسكيك لدعمها في مكافحة كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت الحكومة الألمانية دعم المكسيك المتضررة بقوة من جراء تفشي وباء كورونا، وذلك بتقديم خبراء ومعدات.

وأوضحت وزارة التنمية الألمانية اليوم الخميس أنه تم أيضا توفير نحو 100 ألف اختبار لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا.

وأضافت أن خبراء من مستشفى شاريتيه الألمانية بالعاصمة برلين قد وصلوا إلى المكسيك بالفعل.

وقال وزير التنمية الألماني جرد مولر: "أمريكا اللاتينية متضررة بصفة خاصة (من الفيروس) بإجمالي ما يزيد على ستة ملايين مصاب. وتأتي المكسيك بإجمالي 530 ألف مصاب في المرتبة السابعة عالميا بين الدول التي لديها معظم الإصابات. يتعين علينا فعل ما بوسعنا للحد من تفشي الفيروس".

وبحسب الوزارة، سوف تدعم فرق وقاية ألمانية تابعة لـ "مجموعة خبراء صحة سريعة التشكيل" الحد من انتشار الفيروس.

يشار إلى أنه تم الاستعانة بخبراء المجموعة في نامبيا وبنين وكولومبيا والإكوادور وبيرو.

وأضافت الوزارة أن المجموعة دعمت الاتحاد الأفريقي بتوفير 4ر1 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.

وبحسب البيانات، فإن فرق الوقاية الألمانية التابعة لـ "مجموعة خبراء الصحة سريعة التشكيل" هي عبارة عن مشروع تعاوني، تم بمبادرة من وزارة الصحة الألمانية، بين معهد "روبرت كوخ" الألماني ومعهد "برنهارد-نوخت" لطب المناطق الحارة والجمعية الألمانية للتعاون الدولي. ويتم حاليا دعم الفرق بأفراد من معهد علم الفيروسات التابع لمستشفى شاريتيه الجامعي ببرلين.