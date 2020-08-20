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نفى وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، وجود مفاوضات رسمية مع الأهلي لضم محمد إبراهيم، صانع ألعاب الفريق.

وارتبط اسم محمد إبراهيم بوجود مفاوضات مع الأهلي تمهيدا للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الحالية.

وقال هويدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يحدث أي تواصل معنا من النادي الأهلي لضم محمد إبراهيم ولكني أسمع مثل الجميع".

وأضاف: "ربما يكون الحديث مع وكيله من الأهلي، ولكن شئ رسمي لم نتفاوض في الحقيقة".

وأكمل: "الفضل لإيهاب جلال الذي أعاد محمد إبراهيم لمستواه، ونتمنى له الخير دائما له والإحتراف".

وتابع مدير الكرة: "نجحت في انتخابات مجلس الشيوخ ولكن هذا لن يعوق منصبي في فريق مصر المقاصة ومستمر معهم بالتأكيد".

وشدد وليد هويدي، على أن العلاقة الطيبة بين إيهاب جلال ورئيس مصر المقاصة تجبره على الاستمرار مع الفريق، وهذا ردا على مفاوضات بيراميدز مع المدير الفني.