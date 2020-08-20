بومبيو: سنسحب قواتنا من العراق بأسرع ما يمكن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة الأمريكية ستسحب قواتها من العراق «بأسرع ما يمكن»، مشيرًا إلى أن بلاده تعمل عل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء العراقي، مساء الخميس، أن الولايات المتحدة أبقت أقل عدد من القوات في أفغانستان، موضحًا أنهم يصلون إلى ما يقرب من أربعة آلاف جندي.

من جانبه تابع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: «سوف نعمل على تحقيق الأمر في العراق وفي سوريا لا توجد لدينا أية قوات سوى بمناطق النفط»، مضيفًا: «احتفظنا بالنفط وطلبنا من تركيا الاهتمام بمسألة الحدود».

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.