 ماكرون: قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر الأسلحة - بوابة الشروق
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ماكرون: قوى أجنبية تتدخل في الصراع الليبي وتنتهك حظر الأسلحة

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
هديل هلال
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 7:27 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 7:27 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه ناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا، لافتًا إلى أنهما يلاحظان قوى أجنبية تتدخل في الصراع وتنتهك حظر الأسلحة المفروض.

وأضاف «ماكرون»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية، مساء الخميس، أن «الأمم المتحدة تسعى الحفاظ على وقف إطلاق النار والسعي لتسوية سياسية للصراع الليبي»، منوهًا بفرض عقاب على مخترقي حظر السلاح، حتى تتقدم الأجندة الأممية.

واجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل؛ لرسم الخطوات التالية في شراكة تمثل القوة الدافعة وراء الاتحاد الأوروبي.

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