حسن الرداد: برومو «توأم روحي» معمول بشكل حلو وفخم

قال الفنان حسن الرداد، إنه شعر بالسعادة بعد عرض الإعلان الترويجي لفيلم «توأم روحي»، مشيرًا إلى أن الإعلان كان مختلفًا ومتنوعًا وحوى مناظر جاذبة مشوقة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائية «CBC»، مساء الخميس، أن البرومو يثير تساؤلات المشاهد حول قصة الفيلم، متابعًا: «البرومو معمول بشكل حلو وفخم ومتكلف كويس».

وأشار إلى أنه تلقى تعليقات على الإعلان الترويجي للفيلم عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول إن البرومو مماثل للأفلام الأجنبي من حيث الجو العام، قائلًا إن هذه التعليقات إيجابية وتشعره بالسعادة.

وأشاد بدور مخرج الفيلم عثمان أبو لبن في سيطرته على موقع التصوير بهدوء، مضيفًا: «لا توجد فكرة المخرج اللي بيزعق، طول الوقت في ابتسامة تحس إنك بتلعب سايب إيدك مش بتعمل حاجة».

وجرى أمس الأربعاء إقامة العرض الخاص لفيلم «توأم روحي» في إحدى دور العرض بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال العمل.

ويشارك في بطولة الفيلم أمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.