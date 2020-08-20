القبض على عدة أشخاص في مظاهرة مناوئة لقيود كورونا في هولندا

ألقت الشرطة الهولندية اليوم الخميس، القبض على عدة أشخاص في مظاهرة مناوئة لقيود كورونا في الحي الحكومي في لاهاي.

وصرحت الشرطة بأن شرطيا واحدا على الأٌقل تعرض للإصابة، مشيرة إلى أن العديد من المتظاهرين تصرفوا " بشكل استفزازي وعدواني مع أفراد الشرطة".

وقد طوقت الشرطة المبنى الحكومي والبرلمان.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 50 شخصا شاركوا في المظاهرة، وتولى الادعاء العام التحقيق في الواقعة.

ووفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء، وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في هولندا إلى 66 ألفًا و218 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الخميس بتوقيت أمستردام.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغ 6204 حالات. وتعافى 448 من المصابين حتى الآن.