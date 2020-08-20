وزير الأوقاف: نسأل الله أن يكون 1442هـ عاما جديدا للأمل

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، سائلًا الله أن يعينه ويوفقه ويسدد خطاه لما فيه صالح البلاد.

وتوجه «جمعة»، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالعم الهجري الجديد، مساء الخميس، بالتهنئة للأمة العربية والإسلامية والعالم بالمناسبة كريمة، سائلًا الله أن يجعل العام الجديد عامًا للأمل.

وسأل الله أن يعجل في العام الهجري الجديد برفع بلاء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» عن البلاد والعباد، معربًا عن سعادته بقرار مجلس الوزراء بعودة صلاة الجمعة.

وتابع وزير الأوقاف: «نسأل الله أن يجعل عودة صلاة الجمعة فاتحة خير لرفع البلاء والوباء عن العباد بإذن الله».

واستطلعت دار الإفتاء المصرية، مساء أمس الأربعاء، هلال شهر المحرم، بواسطة اللجان المنتشرة بأنحاء الجمهورية، لتحديد غرة الشهر ورأس السنة الهجرية.

وأعلنت أن اليوم الخميس أول أيام شهر المحرم، وبداية العام الهجري الجديد ١٤٤٢ هجرية.