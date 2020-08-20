ترامب: الأكراد ساعدونا في إلحاق الهزيمة بداعش بنسبة 100%،

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الأكراد بالعراق ساعدوا الولايات المتحدة الأمريكية في إلحاق الهزيمة بداعش بنسبة 100%، مؤكدًا أن هناك علاقة طيبة تجمع بلاده بالأكراد.

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم العون قدر الإمكان للعراق، لافتًا إلى أن العراق بلاد لها سيادة ولديها رئيس وزراء.

وتابع: «قضينا في العراق فترة طويلة، أمضينا ردحًا من الزمن في العراق ولا بد من الخروج من هناك»، مشيرًا إلى إبرام بلاده اتفاقات في مجال النفط مع العراق.

وأعرب عن سعادته بالعلاقات الطيبة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع العراق، خلال السنوات الماضية، متابعًا: «الولايات المتحدة اُستغلت بالعراق، سنخرج منه قريبًا وسيكون الأخير بمقدوره الدفاع عن نفسه».

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن على رأس وفد حكومي، تلبية لدعوة رسمية.