محافظ الشرقية: تنفيذ المرحلة الأولى لطلاء واجهات المباني للأحياء والشوارع الأكثر من 12 مترًا

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنفيذ أعمال طلاء واجهات المباني باللون الموحد؛ لإعادة الشكل الجمالي والنسق الحضاري للمباني والعقارات بنطاق المحافظة، وذلك في ظل وجود مبانٍ كثيرة بمناطق مختلفة تظهر واجهاتها بالطوب الأحمر وغير موحدة اللون، ما يظهر هذه المناطق بصورة غير حضارية.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الخميس، أن الأجهزة التنفيذية تكثف جهودها للارتقاء بالشكل الجمالي والنسق الحضاري ومعالجة التشوه البصري للمباني بعد ظاهرة انتشار المباني العشوائية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من طلاء 2039 واجهة مبنى, وجاري تنفيذ 162 واجهة مبنى، فيما تم توجيه 1071 إنذار لأصحاب العقارات غير الملتزمين بتنفيذ قرار طلاء واجهات العقارات الخاصة بهم خلال المرحلة الأولى لطلاء واجهات المباني، والتى بدأت في 15 يوليو الماضي، وتستمر حتى 15 أكتوبر القادم بمدينة الزقازيق والشوارع الأكثر من 12م بمختلف مراكز ومدن المحافظة.