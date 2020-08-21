أعربت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار، عن سعادتها بقرار مجلس الوزراء باستئناف السياحة الثقافة في الأول من سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أن القرار يعلن فتح السياحة واستقبالها في كل محافظات مصر.



وقالت «شلبي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إن جميع المحافظات سيتم استئناف العمل بها بنفس الإجراءات الاحترازية، لافتة إلى أن الوزارة كانت تراجع الضوابط وتتأكد من جاهزية الفنادق على مستوى جميع المحافظات.



وأشارت إلى أن الفنادق أعادت بعض إجراءات الصيانة، إضافة إلى أن جميع المسؤولين بها ملمون بالإجراءات الاحترازية، متابعة أن الوزارة سلمت الشهادات الصحية للعديد من الفنادق وأكثر من 600 منشأة.



وأكدت نائب وزير السياحة أن الفنادق الحاصلة على الشهادة السياحية ستكون جاهزة للعمل في الأول من سبتمبر، قائلة إن تحديد أعداد الزائرين للمناطق السياحية والمتاحف والمناطق الأثرية، أحد ضوابط عودة السياحة.



وذكرت أن الضوابط سيتم تعميمها على شركات السياحة وغيرها، بداية من الأسبوع المقبل، مؤكدة استئناف العمل بكل الأنشطة مع عودة السياحة يوم 1 سبتمبر.



وأضافت نائب وزير السياحة أن الوزارة تتلقى طلبات لاستئناف السياحة الثقافية، متابعة: «هناك طلب وعروض باستئناف الطيران المباشر للأقصر وأسوان وخاصة أن شدة السياحة تكون في أول أكتوبر».



وتابعت أن مصر استقبلت أكثر من 120 ألف سائح، منذ بدء استقبال السياحة في الأول من يوليو الماضي، موضحة أن السائحين يأتون من مناطق مختلفة كبيلاروسيا وصربيا وأوكرانيا وسويسرا.





