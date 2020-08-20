 مقتل 6 من حراس نائب رئيس جنوب السودان في هجوم مسلح - بوابة الشروق
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مقتل 6 من حراس نائب رئيس جنوب السودان في هجوم مسلح

جنوب السودان - ارشيفية
جنوب السودان - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الخميس 20 أغسطس 2020 - 9:47 م | آخر تحديث: الخميس 20 أغسطس 2020 - 9:47 م
قال جيش جنوب السودان، اليوم الخميس، إن المتمردين في جنوب السودان قتلوا ستة من حراس نائب الرئيس جيمس واني إيجا.

وأضاف المتحدث باسم الجيش جيمس لول رواي كوانج، لوكالة الأنباء الألمانية، أن مقاتلي جبهة الإنقاذ الوطني هاجموا موكب نائب الرئيس مساء أمس الأربعاء، بالقرب من قرية لوبونوك بايام جنوب العاصمة جوبا.

وأوضح كوانج أن ثلاثة أعضاء آخرين من القافلة أصيبوا خلال الهجوم .

ولم يكن إيجا، وهو أحد نواب الرئيس الخمسة في جنوب السودان والمسئول عن الشئون الاقتصادية، ضمن القافلة.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني اليوم الخميس، مسئوليتها عن الهجوم.

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