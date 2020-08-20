تراجع طفيف في الفائض التجاري لسويسرا الشهر الماضي

أظهرت بيانات إدارة الجمارك الاتحادية السويسرية الصادرة اليوم الخميس، تراجعا شهريا طفيفا في صادرات وواردات سويسرا خلال شهر يوليو الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه صادرات الساعات السويسرية بشدة، بعد أدائها الضعيف خلال الشهور السابقة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبلغ الفائض التجاري لسويسرا خلال الشهر الماضي 2.58 مليار فرنك سويسري مقابل 2.74 مليار فرنك في يونيو الماضي.

وفي نفس الوقت، واصلت صادرات سويسرا زيادتها من حيث القيمة الحقيقية الشهر الماضي، للشهر الثاني على التوالي حيث زادت بنسبة 2.3% سنويا، بعد زيادتها بنسبة 8.1% خلال شهر يونيو.

كما واصلت الواردات زيادتها من حيث القيمة الحقيقية للشهر الثالث على التوالي حيث زادت خلال يوليو الماضي بنسبة 1.1% سنويا بعد زيادتها بنسبة 5.1% سنويا في الشهر السابق عليه.