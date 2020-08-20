مدرب لياقة بدنية: الفورمة بتتعمل في المطبخ

قال مدرب اللياقة البدنية مينا سمير، إنه من الخطأ تفكير الناس بأن شكل الجسم سيتغير عند الذهاب لصالات الألعاب الرياضية بشكل يومي، مؤكدًا أن الألعاب الرياضية ليس لها علاقة بزيادة أو نقصان الوزن.

وأضاف أثناء لقاء ببرنامج «راجل و2 ستات» المُذاع عبر فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن النظام الغذائي هو ما يؤثر في شكل الجسم، متابعًا: «الفورمة بتتعمل في المطبخ».

وأشار إلى أن أهمية الذهاب لصالات الألعاب الرياضية تتمثل في المحافظة على صحة جيدة فقط، مضيفًا أن نسبة تأثير الأكل على الجسم تصل إلى 80%.

وأوضح أن الجسم يحتاج لعناصر غذائية معينة، مثل: «الرز المسلوق والبطاطس والبطاطا والفواكه»، مشيرًا إلى أن مفهوم «الجسم يحتاج إلى السكر لاكتساب الطاقة» خاطئ.