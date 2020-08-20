رئيس جامعة القاهرة: طلاب الثانوية البريطانية من أفضل النوعيات

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الطلاب الذين يدرسون المنهج البريطاني من أفضل نوعيات الطلاب، مشيرًا إلى أن المنهج البريطاني متميز جدًا، ويكون مهارات حقيقية للطلاب.

وأضاف «الخشت» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن «الأسر التي تدخل أولادها هذا النوع من التعليم، حريصون على تعليم أولادهم بشكل جيد»، موضحًا أن الطلاب يذاكرون طوال الوقت وعبر التطبيقات الإلكترونية المختلفة.

ولفت إلى أنه تواصل مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وتواصل مع المجلس البريطاني في مصر وتحدث في الإعلام عن تعديل معايير التقويم غير العادلة التي اتبعتها كامبريدج سابقًا في تقييم طلاب الثانوية البريطانية؛ لإيمانه بالقضية.

وتابع: «أحيي الجهات البريطانية وهيئة الامتحانات التي نظرت في الأمر بكل جدية وصرامة ولم تتبع العادة المألوفة»، لافتًا إلى أنهم «استجابوا عندما وجدوا القضية عادلة وسيلجأون لمعايير أخرى في التقييم».

وأعرب عن أمنياته في «أن يكون معيار التقييم معيارًا عادلًا لأن الطلاب يستحقون التقدير»، مؤكدًا أن طلاب الثانوية البريطانية حصلوا على درجات كبيرة في امتحانات سابقة.

وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، طلاب الثانوية البريطانية ‏iGCSE، على نجاح جهودهم وجهود أولياء أمورهم في إثبات قضيتهم العادلة، وتعديل معايير التقويم غير العادلة التي اتبعتها كامبريدج سابقًا في تقييم الطلاب، وتسببت هذه المعايير غير العادلة في شعور عدد كبير من الطلاب على مستوى العالم بعدم العدالة، مما أثار سخطًا وإحباطًا على مستوى العديد من البلدان على مستوى العالم.