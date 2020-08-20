رئيس شعبة «تجار الذهب»: استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة

قال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجار الذهب، إن المشكلات السياسية بين الولايات المتحدة والصين قبل جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب.

وأضاف في مداخلة هاتفية لفضائية «الحدث اليوم»، مساء أمس الأربعاء، أن الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لكل المستثمرين، مشيرًا إلى زيادة نسبة الاستثمار في الذهب خلال جائحة كورونا.

وأوضح أن الاقتصاد الأمريكي كان يعاني من تدهور الأسبوع الماضي، لذلك تم ضخ مجموعة من الدولارات للأسواق لإنعاشها، وهذا ما تسبب في رفع قيمة الدولار وكذلك ارتفاع سعر الذهب.

وأكد استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة؛ نتيجة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم، بسبب جائحة كورونا العالمية.

واستقرت أسعار الذهب خلال تعاملات هذا الأسبوع، حيث سجل الجرام 21 نحو 860 جنيهًا، والجرام 18 نحو 737 جنيهًا والجرام 24 نحو 982 جنيهًا واستقر الجنيه الذهب عند 6880 جنيهًا.